В Рязани на улице Трубежной запретят парковку

Остановку и стоянку запретят на улице Трубежной на участке у въездных ворот на территорию Елатомского приборного завода и у дома № 11 по улице Сенная.

В Рязани на улице Трубежной запретят парковку. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Остановку и стоянку запретят на улице Трубежной на участке у въездных ворот на территорию Елатомского приборного завода и у дома № 11 по улице Сенная. Меры введут для безопасности дорожного движения, беспрепятственного встречного разъезда транспорта и упорядочения парковки.

Запрещающие знаки на участке повесят не ранее 10 февраля 2022 года.