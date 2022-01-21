В Рязани ищут свидетелей аварии с участием мотоциклиста на трассе «Спас-Клепики — Рязань»

Свидетелей аварии попросили обращаться по телефону +7 (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.

В Рязани ищут свидетелей аварии с участием мотоциклиста на трассе «Спас-Клепики — Рязань». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла 17 июля 2021 года, в 20:20 на 63 километре автодороги «Спас-Клепики — Рязань». 24-летний житель Путятинского района на Kia Rio не предоставил преимущество проезда и столкнулся с мотоциклом «Дакар», которым управлял 35-летний житель Варских.

В аварии пострадал мотоциклист. С травмами его доставили в больницу.

Свидетелей аварии попросили обращаться по телефону +7(4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12 корпус 1.