В Путятинском районе легковушка столкнулась с двумя грузовиками

Авария случилась в четверг, 20 января, на федеральной трассе М-5.

В Путятинском районе легковушка врезалась в два большегрузных автомобиля подряд. Об этом сообщило издательство « Пресса ».

Авария случилась в четверг, 20 января, на 335 километре трассы М-5, в районе поселка Новая деревня.

62-летний житель Ульяновской области на Chevrolet Cruze ехал в сторону Челябинска. После обгона тягача Mercedes Actros, машина выехала на «встречную». Там легковушка по касательной задела МАЗ. От удара Chevrolet отбросило на Mercedes.

В ДТП обошлось без пострадавших. По факту аварии проводится проверка.

Фото: ОВ ДПС ОГИБДД МО МВД России «Шацкий»