В Подмосковье задержали рязанку, обманувшую сотрудницу магазина

Злоумышленница показала сотруднице магазина скриншот поддельного электронного чека, а деньги не перевела.

В Подольске 27-летняя рязанка обманула сотрудницу магазина. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Женщина купила одежду в павильона на улице Советской и предъявила электронный чек, который подтверждал операцию по оплате товара. Деньги на банковский счет не поступили. Общая сумма материального ущерба составила более 21 тысячи рублей.

Мошенницей оказалась 27-летняя уроженка Рязанской области. Злоумышленница показала сотруднице магазина скриншот поддельного электронного чека, а деньги не перевела. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.