В Подмосковье высокопоставленный полицейский выстрелил в жену
Инцидент произошел в ночь на пятницу, 21 января.
В Подмосковье полковник областного главного управления МВД выстрелил в жену. Об этом сообщил
Инцидент произошел в ночь на пятницу, 21 января.
По словам полицейского, во время чистки пистолета оружие случайно выстрелило. Пуля попала его жене в шею.
Однако теща подозреваемого сообщила, что перед выстрелом слышала, как ее дочка ругалась с мужем.
Отмечается, что пострадавшая тоже работает в полиции. Ее госпитализировали.
На данный момент начальника третьего отдела Управления организации охраны общественного порядка задержали. Он находится в Следственном комитете.