В Подмосковье высокопоставленный полицейский выстрелил в жену

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 21 января.

В Подмосковье полковник областного главного управления МВД выстрелил в жену. Об этом сообщил telegram-канал Baza .

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 21 января.

По словам полицейского, во время чистки пистолета оружие случайно выстрелило. Пуля попала его жене в шею.

Однако теща подозреваемого сообщила, что перед выстрелом слышала, как ее дочка ругалась с мужем.

Отмечается, что пострадавшая тоже работает в полиции. Ее госпитализировали.

На данный момент начальника третьего отдела Управления организации охраны общественного порядка задержали. Он находится в Следственном комитете.