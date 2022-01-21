В онлайн-сервисах «Газпром межрегионгаз Рязань» зарегистрировалось более 35 тысяч рязанцев

Через личный кабинет рязанцы совершили платежных операций на сумму более 42, 4 млн рублей.

За 2021 год количество пользователей личного кабинета «Мой газ» среди абонентов компании «Газпром межрегионгаз Рязань» увеличилось на пять тысяч и составило более 35 000. Через личный кабинет рязанцы совершили платежных операций на сумму более 42, 4 млн рублей.

«Оплатить счета за газ, просмотреть начисления, получить полную информацию о состоянии лицевого счета, передать показания за потребленный газ — все это можно сделать в несколько кликов в Личном кабинете „Мой газ“ не выходя из дома. Это удобный и современный сервис», — отметил заместитель генерального директор по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.

Зарегистрироваться в личном кабинете можно на официальном сайте ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» — https://ryazanregiongaz.ru/lichnyij-kabinet

Справка:

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» входит в Группу Газпром межрегионгаз, осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Рязанской области.