В Новосибирской области школьник выстрелил в одноклассника

Инцидент произошел на уроке физкультуры в среду, 19 января.

В Новосибирской области школьник выстрелил в одноклассника. Об этом сообщил « Коммерсант » со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в ленинской средней школе № 47 в среду, 19 января.

На уроке физкультуры один из пятиклассников отказался от занятий. Когда дети ушли на занятия на лыжах, он выстрелил из пневматического пистолета. Он попал в лоб однокласснику.

Завуч доставил школьника в больницу. Ему сделали МРТ. В результате случившегося он получил «ушибленную травму лобной части головы». Мальчику не потребовалась госпитализация. Также ему разрешили посещать занятия.

Отмечается, что пистолет, из которого был сделан выстрел, изъят полицейскими и направлен на экспертизу.

По информации регионального министерства образования, в школе проводится педагогическое расследование. Инцидент рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних Новосибирского района. Из больницы сообщение поступило в полицию. Также к правоохранителям обратился законный представитель мальчика. Ситуацию контролируют в региональном минобре.