В Касимове на молодого человека составили протокол за отказ надеть маску

. Его предупредили об административной ответственности, на что нарушитель не отреагировал. На него составили протокол.

В Касимове на молодого человека составили протокол за отказ надеть маску. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Инцидент произошел 20 января в торговом центре «Кротберс» в центре города. Сотрудники мэрии и полицейские напомнили посетителям о необходимости носить маски в местах массового скопления людей.

По словам полицейских, многие касимовцы ходили по центру без средств защиты и надевали маски при напоминании.

Один молодой человек отказался это делать. Его предупредили об административной ответственности, на что нарушитель не отреагировал. На него составили протокол.