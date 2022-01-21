В Касимове на молодого человека составили протокол за отказ надеть маску
. Его предупредили об административной ответственности, на что нарушитель не отреагировал. На него составили протокол.
В Касимове на молодого человека составили протокол за отказ надеть маску. Об этом пишет ИД «
Инцидент произошел 20 января в торговом центре «Кротберс» в центре города. Сотрудники мэрии и полицейские напомнили посетителям о необходимости носить маски в местах массового скопления людей.
По словам полицейских, многие касимовцы ходили по центру без средств защиты и надевали маски при напоминании.
Один молодой человек отказался это делать. Его предупредили об административной ответственности, на что нарушитель не отреагировал. На него составили протокол.