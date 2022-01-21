В Канищеве «Ладу Гранту» эвакуировали за остановку на «зебре»

Также машины эвакуировали с других улиц. Всего за сутки на спецстоянку направили четыре автомобиля.

В Рязани с улицы Интернациональной эвакуировали автомобиль Lada Granta. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Водитель автомобиля остановился на пешеходном переходе.

Также машины эвакуировали с других улиц. Всего за сутки на спецстоянку направили четыре автомобиля.

Рязанцам напомнили, что с улиц могут эвакуировать машины, нарушающие ПДД и мешающие уборке снега.