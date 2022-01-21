В Госдуме напомнили о выплатах родителям в 2022 году

В Госдуме напомнили о мерах поддержки семьи, материнском капитале и ипотеке для многодетных семей.

В Госдуме напомнили о выплатах родителям в 2022 году. Информацию разместили на странице ведомства в Instagram .

В 2022 году для семей с детьми будут действовать следующие меры соцподдержки:

беременные женщины с доходом ниже прожиточного минимума имеют право на ежемесячное пособие. Размер пособия составляет 50% от прожиточного минимума в регионе;

при рождении ребенка семья может получить единовременное пособие. С 1 февраля оно составит 20 472 рубля;

россияне имеют право на ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка до трех лет, если их среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов;

с 1 февраля ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит 7 667 рублей;

семьи с детьми от трех до семи лет могут получать ежемесячное пособие, если их доход не превышает прожиточный минимум в регионе;

неполные семьи с детьми возрасте от восьми до 17 лет могут получать ежемесячные выплаты, если их доход ниже прожиточного минимума.

С 1 февраля величина материнского капитала на первого ребенка составит 524, 5 тысячи рублей, на второго — 168,6 тысячи рублей. Если семьи не получали маткапитал до 1 февраля, его сумма составит 693,1 тысячи рублей.

Многодетные семьи, где третий и последующий ребенок родился после 1 января 2019 года, могут полностью или частично погасить ипотеку. Для этого государство выделит им до 450 тысяч рублей.

В Госдуме отметили, что выплаты и компенсации по рождению детей не облагаются налогом.