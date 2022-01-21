В 2022 году Банк России представит новую банкноту в 100 рублей

До 2025 года регулятор модернизирует еще несколько банкнот.

В 2022 году Банк России представит новую банкноту в 100 рублей. Об этом пишет ТАСС.

Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев рассказал, что новая банкнота может появиться в в ближайшие месяцы или даже недели.

До 2025 года регулятор планирует модернизировать еще несколько банкнот: в 2023 году в обращение поступят новые 1 000 и 5 000, в 2024 — 500 рублей, а в 2025 — 10 и 50 рублей.