Умер российский поэт и мемуарист Анатолий Найман

Во вторник, 18 января, литератора госпитализировали с обширным инсультом.

Умер российский поэт и эссеист Анатолий Найман. Об этом на странице в Facebook написала журналист и его приемная дочь Анна Наринская.

Отмечается, что Наймана госпитализировали с обширным инсультом во вторник, 18 января. Это случилось во время выступления на конференции, когда литератор выступал с докладом о Мандельштаме.

Анатолию Найману было 85 лет. Он известен своими мемуарами о современниках.