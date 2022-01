Умер рок-музыкант и актер из «Бойцовского клуба» Мит Лоуф

Ему было 74 года.

Умер рок-музыкант и актер из «Бойцовского клуба» Мит Лоуф. Об этом сообщило издание Deadline .

Причина смерти музыканта, настоящее имя которого Майкл Ли Эдей, не указана. Ему было 74 года. Он умер в четверг, 20 января.

Всего на счету Мит Лоуфа двенадцать студийных альбомов. Последний из них, Braver Than We Are, вышел в 2016 году.

Также Мит Лоуф известен как актер. В частности, он сыграл роли толстяка Боба из «Бойцовского клуба» и Эдди из «Шоу ужасов Рокки Хоррора».