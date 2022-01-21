Умер экс-директор рязанского завода ЖБИ-6 Евгений Гридин
По неподтвержденным данным, Гридин умер от инфаркта. Ему было 67 лет.
Умер экс-директор рязанского завода ЖБИ-6 Евгений Гридин. Об этом
Информация о смерти Евгения Гридина появилась в соцсетях, 21 января.
На заводе ЖБИ подтвердили факт смерти бывшего гендиректора.
По неподтвержденным данным, Гридин умер от инфаркта. Ему было 67 лет.
Евгений Гридин с 2003 года был учредителем, а с 2006 до ноября 2021 — руководителем рязанского завода железобетонных изделий.
Фото соцсети