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Сорокина обсудила с управляющими компаниями проблемы уборки дворов
На нем присутствовал прокурор Советского района Александр Голованов и руководитель Госжилинспекции по Рязанской области Геннадий Шмидт.

Сорокина обсудила с управляющими компаниями проблемы уборки дворов. Об этом глава администрации сообщила на своей странице «ВКонтакте».

В пятницу, 21 января, прошло совещание мэра с управляющими компаниями. На нем присутствовал прокурор Советского района Александр Голованов и руководитель Госжилинспекции по Рязанской области Геннадий Шмидт.

Елена Сорокина сообщила, что в городе работают 87 УК на 2 796 домов. У них в арсенале 88 единиц техники и 1 135 дворников. Кроме этого, в Рязани работают 467 ТСЖ на 526 домов. У них 356 дворников, технику для уборки они арендуют. При этом рязанцы жалуются чаще на работу УК.

«РСУ № 2» обслуживает 54 дома, у них 23 дворника и один трактор. Один арендованный трактор имеет фирма «ФАкт Н» на 67 домов. «Белый сервис» на шесть домов имеет всего три ручных снегоотбрасывателя. «Рязанская МПМК № 3″ на 53 дома — 10 дворников и один трактор. ЖКО „Соколовка“ на 51 дом имеет шесть дворников. „Молодежный“ — 134 дома, 21 дворник и два трактора», — сообщили на собрании.

Сорокина призвала управляющие компании не ждать, пока жители откажутся от их услуг, и начать работать на совесть. Она сообщила, что у тех УК которые хорошо работают, снег на полигоне будут принимать бесплатно.

Мэр отметила, что за девять рабочих дней контрольно-аналитическое управление администрации составило 127 актов. Наибольшее количество нарушений выявлено в работе УК «Либер», «Молодежный», «Бытремсервис», «Зеленая роща», «Центр», «Сафари плюс», «Городская роща», «Пик комфорт», ЖКО «Соколовка».

Также глава администрации отметила добросовестную работу УК — «Скопы+", «Единство», «Горожанин», ЖЭУ 10, 11, 12.