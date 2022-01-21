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Рязанский дольщик подал в суд на региональный минстрой
По мнению заявителя, при заключении договора компания не внесла изменений в проектную декларацию о замене материалов межкомнатных перегородок и вентиляционных шахт. Эти сведения также не были внесены в единую информационную систему жилищного строительства.

Участник долевого строительства ЖК «Метропарк» на Московском шоссе обратился с иском в Советский районный суд Рязани. Поводом для претензий гражданина стали выявленные им нарушения со стороны застройщика — ООО «Северная компания», и бездействие регионального минстроя.

По мнению заявителя, при заключении договора компания не внесла изменений в проектную декларацию о замене материалов межкомнатных перегородок и вентиляционных шахт. Эти сведения также не были внесены в единую информационную систему жилищного строительства. Кроме того, зона, указанная в договоре долевого участия как лоджия, на взгляд истца фактически таковой не является.

Летом прошлого года гражданин подал в суд на застройщика, а региональный минстрой в рамках своих полномочий по контролю и надзору за возведением многоквартирных жилых домов инициировал проверку деятельности «Северной компании».

Проанализировав результаты этих действий, гражданин пришел к выводу, что «проверки проводятся формально, либо не проводятся вообще, поскольку указанные… нарушения в опубликованных результатах проверок отображены не были».

Истец в своем заявлении от 19 января этого года (документ имеется в распоряжении редакции РЗН. инфо) потребовал признать незаконным бездействие регионального министерства строительного комплекса и взыскать с ведомства 180 000 рублей в качестве компенсации материального ущерба.