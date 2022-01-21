Рязанка пожаловалась на утреннюю загруженность маршрутки № 49

«И так каждое утро! Уехать на работу нереально! Дозвониться до управления рязанским транспортом тоже невозможно!» — подчеркнула пользовательница.

Рязанка пожаловалась на утреннюю загруженность маршрутки № 49. Ролик появился в соцсетях в пятницу, 21 января.

«И так каждое утро! Уехать на работу нереально! Дозвониться до управления рязанским транспортом тоже невозможно!» — подчеркнула пользовательница.

Также в посте рязанка напомнила, что с февраля стоимость проезда в маршрутках поднимется до 24-25 рублей. «Да, сумма с одной стороны незначительная, а с другой стороны — ежедневно в маршрутке условная 1000 пассажиров проехала и сумма из одного-двух рублей превратилась в 1000—2000. Один вопрос: „За что?!“ За то, что маршрутки совсем перестанут ходить?!», — написала пользовательница.