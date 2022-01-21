Рязанка пожаловалась на отсутствие освещения в районе детсада № 8

По словам пользовательницы, света не было на проезжей части и тротуарах.

Рязанка пожаловалась на отсутствие освещения в районе детского сада № 8. Пост опубликован в группе « Новости Рязани ВКонтакте » в пятницу, 21 января.

По словам пользовательницы, света не было на проезжей части и тротуарах.

«Люди ведут детей в садик в полной темноте. А если ребенок выбежит на дорогу? Кто его заметит, если темень кругом? Разве это нормально, что возле детского учреждения в темное время суток улица не освещена?» — отметила рязанка.