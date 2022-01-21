Рязанец сломал ногу, выходя из магазина в центре города

Пострадавший около 20 минут пролежал на снегу.

Рязанец сломал ногу, выходя из магазина в центре города. Об этом РЗН. инфо сообщил очевидец.

Инцидент произошел вечером в пятниц, 21 января.

«Человек, выходя из торговой галереи на Есенина, 13, сломал ногу. Дворник там, видимо, не работает, скользко ужас, ничего не чистят», — написал автор сообщения.

По словам очевидца, пострадавший около 20 минут пролежал на снегу. После произошедшего пришел дворник, чтобы почистить территорию.