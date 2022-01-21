Рязанцы рассказали, что в Солотче нечистоты сливают в ливневую канализацию
Рязанец обратился к администрации с просьбой разобраться в ситуации.
Рязанцы рассказали, что в Солотче нечистоты сливают в ливневую канализацию. Об этом сообщили очевидцы в
Инцидент произошел на дороге рядом с детским санаторием имени Ленина. Рязанец рассказал, что грузовик приезжает 5-7 раз в день. На требования прекратить, водитель говорит, что у них «все схвачено».
Рязанец обратился к администрации с просьбой разобраться в ситуации.
«Все-таки это курортная зона, а не выгребная яма, а вонь там стоит на сотни метров», — говорится в посте.
Автор поста уточнил, что написал заявления в полицию.