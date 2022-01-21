Рязанцы рассказали, что в Солотче нечистоты сливают в ливневую канализацию

Рязанец обратился к администрации с просьбой разобраться в ситуации.

Рязанцы рассказали, что в Солотче нечистоты сливают в ливневую канализацию. Об этом сообщили очевидцы в группе «Новости Рязани ВКонтакте» в пятницу, 21 января.

Инцидент произошел на дороге рядом с детским санаторием имени Ленина. Рязанец рассказал, что грузовик приезжает 5-7 раз в день. На требования прекратить, водитель говорит, что у них «все схвачено».

Рязанец обратился к администрации с просьбой разобраться в ситуации.

«Все-таки это курортная зона, а не выгребная яма, а вонь там стоит на сотни метров», — говорится в посте.

Автор поста уточнил, что написал заявления в полицию.