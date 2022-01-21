Рязанцев попросили не парковаться на нескольких улицах в центре города

Снег вывезут с улицы Семинарской, дороги от площади Соборной до улицы Кремлевский вал, с улицы Кремлевский Вал, разворотного круга общественного транспорта «городская клиническая больница № 11» в Дашково-Песочне.

В ночь с 21 на 22 января в Рязани вывезут снег с нескольких улиц. Об этом сообщил сайт мэрии.

Снег вывезут с улицы Семинарской, дороги от площади Соборной до улицы Кремлевский вал, с улицы Кремлевский Вал, разворотного круга общественного транспорта «городская клиническая больница № 11» в Дашково-Песочне.

Подрядчики продолжат работать на улицах Кудрявцева и улице Интернациональной в Канищеве.

Рязанцев попросили на парковать машины на этих улицах, чтобы они не мешали работе спецтехники.