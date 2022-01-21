Россиян предупредили о мошенничестве под видом инвестиций в фондовый рынок

Юрист предупредил, что подобные схемы используются по всей России.

Россиян предупредили о мошенничестве под видом инвестиций в фондовый рынок. Об этом пишет RT.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что мошенники пользуются тем, что в вопросе инвестиций для россиян возникает много сложностей.

Он рассказал, как работает схема обмана. Человек видит сайт, который предлагает «инвестировать онлайн и получать высокий доход». После регистрации на сайте, с пользователей связывается «специалист» и просит для удобства установить на телефоне специальное приложение. После этого под видом разных операций (купля-продажа акций, облигаций, валютных корзин и так далее) злоумышленники вытягивают из клиента деньги, после чего перестают выходить на связь.

Юрист отметил, что мошенники действуют по всей территории России и попросил россиян быть осторожными, не поддаваться соблазну и искушению.