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Пьяная рязанка чуть не убила супруга
В полицию обратился 27-летний рязанец и сообщил, что нетрезвая супруга дома угрожает его зарезать и даже уже ударила кухонным ножом. Чтобы спастись мужчина убежал в подъезд.

В Рязани задержали пьяную 26-летнюю девушку, которая угрожала убить мужа кухонным ножом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 27-летний рязанец. Он сообщил, что супруга угрожает ему и даже ударила мужчину кухонным ножом.

Пострадавший убежал в подъезд, чтобы спастись.

На место выехала полиция. 26-летнюю рязанку обезоружили и доставили в отдел.

Выяснилось, что супруги выпивали дома. Между ними возникла ссора. Нетрезвая женщина взяла со столы кухонный нож и пригрозила убить мужа, если он не замолчит.

«Не дожидаясь реакции рязанка даже ударила супруга нож, но выпад получился неверный и лезвие лишь немного поцарапало кожу», — рассказали в полиции.

Мужчина убежал в подъезд и обратился в полицию.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК Р. Ф. Ей грозит до двух лет принудительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.