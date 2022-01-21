Пьяная рязанка чуть не убила супруга

В Рязани задержали пьяную 26-летнюю девушку, которая угрожала убить мужа кухонным ножом. Об этом сообщила
В полицию обратился 27-летний рязанец. Он сообщил, что супруга угрожает ему и даже ударила мужчину кухонным ножом.
Пострадавший убежал в подъезд, чтобы спастись.
На место выехала полиция. 26-летнюю рязанку обезоружили и доставили в отдел.
Выяснилось, что супруги выпивали дома. Между ними возникла ссора. Нетрезвая женщина взяла со столы кухонный нож и пригрозила убить мужа, если он не замолчит.
«Не дожидаясь реакции рязанка даже ударила супруга нож, но выпад получился неверный и лезвие лишь немного поцарапало кожу», — рассказали в полиции.
Мужчина убежал в подъезд и обратился в полицию.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119