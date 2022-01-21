Путин поручил повысить пенсии военным

Президент поручил правительству проработать решение и пересчитать уже назначенные выплаты за январь. Россияне смогут получить выплаты с ближайшей пенсией.

Президент Владимир Путин поручил проиндексировать военные пенсии на 8,6%. Об этом передает РИА Новости .

Президент предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц уже с 1 января текущего года, и не на 4%, как было предусмотрено, а на 8,6% как для всех пенсионеров.

«Повторю, это выше фактической инфляции за прошедший год», — отметил Путин.

Президент поручил правительству проработать решение и пересчитать уже назначенные выплаты за январь. Россияне смогут получить выплаты с ближайшей пенсией.