Пресс-секретарь рассказал о самочувствии Путина после встречи с переболевшим ковидом Лукашенко

Песков сообщил, что президент чувствует себя хорошо.

Пресс-секретарь рассказал о самочувствии Путина после встречи с переболевшим ковидом Лукашенко. Об этом пишет РБК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин чувствует себя хорошо.

«Президент прекрасно себя чувствует. В рабочем настроении, работает», — ответил Песков журналистам.

Сообщается, что президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что переболел коронавирусом, но не уточнил когда именно.