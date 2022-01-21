Пресс-секретарь рассказал о самочувствии Путина после встречи с переболевшим ковидом Лукашенко
Песков сообщил, что президент чувствует себя хорошо.
Пресс-секретарь рассказал о самочувствии Путина после встречи с переболевшим ковидом Лукашенко. Об этом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин чувствует себя хорошо.
«Президент прекрасно себя чувствует. В рабочем настроении, работает», — ответил Песков журналистам.
Сообщается, что президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что переболел коронавирусом, но не уточнил когда именно.