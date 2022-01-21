Пожилая рязанка сломала ногу, поскользнувшись напротив магазина «Магнит»

Инцидент произошел в среду, 19 января, в районе дома № 4 по улице Свободы.

Пожилая рязанка сломала ногу, поскользнувшись напротив магазина «Магнит». Об этом ее внучка рассказала в соцсетях.

Инцидент произошел в среду, 19 января, в районе дома № 4 по улице Свободы.

«Моя 80-летняя бабушка поскользнулась на месиве из снега, под которым ледяное покрытие, и очень сильно упала, долго не могла встать, пока ей не помогли прохожие», — написала рязанка. По ее словам, горожане принесли ей стул, вызвали скорую и дождались приезда врачей.

Пользовательница отметила, что у пенсионерки выявили сложный перелом бедра. Пожилую женщину госпитализировали в БСМП. Она оказалась обездвиженной на 2,5 месяца.

«Хочется „поблагодарить“ наши власти за прекрасно очищенные тротуары. Эта тропинка ведет к автовокзалу и Лесопарку, там в день проходят тысячи людей, а тротуар в таком состоянии. Пока бабушка ждала скорую, на том же месте на ее глазах упало три человека», — обратилась в посте рязанка.