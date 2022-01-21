Полиция обратилась к рязанским водителям

Рязанцев предупредили об опасности вождения при ухудшении погоды.

Пресс-служба регионального управления МВД опубликовала обращение к рязанским водителям. Сообщение появилось на сайте ведомства.

Рязанцев предупредили об опасности вождения при ухудшении погоды.

«К изменению сцепления с дорогой приводит перепад температуры, выпадение обильных осадков виде снега, метель, что значительно ухудшает сцепление шин с дорогой», — отметили в сообщении.

Водителям посоветовали обращать внимание на пешеходов, поскольку в холодную погоду они надевают головные уборы или капюшоны, что сужает поле обзора водителя, ухудшает возможность полноценно следить за ситуацией на дороге.

Пешеходам посоветовали не перебегать дорогу, чтобы водители не тормозили резко, а также использовать светоотражающие элементы на одежде, сумке, не говорить по телефону на дороге и не пересекать дорогу в наушниках.

«Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения: чтобы не попадать в ДТП и не рисковать жизнью и здоровьем (своим и окружающих), водителю и пешеходу следует правильно выбирать манеру поведения на дороге в зависимости от погодных условий, распознавая потенциальную опасность заранее», — добавили в УМВД.