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Под Рязанью нашли труп 64-летней женщины
Тело пенсионерки обнаружили родственники на улице недалеко от ее дома.

В пятницу, 21 января, в селе Чернава Милославского района обнаружили труп 64-летней женщины. Об этом сообщила старший следователь Скопинского МСО СУ СКР по Рязанской области Валентина Еремина.

Тело пенсионерки обнаружили родственники на улице недалеко от ее дома. По словам родственников, женщина вышла на прогулку с бутылкой спиртного. Погибнуть пенсионерка могла из-за переохлаждения.

По факту гибели проводится проверка.