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«Почта России» пригласила рязанцев поучаствовать в Дне ручного письма
Жителям Рязани предложили подписать вдохновляющие открытки родным и близким.

День почерка или День ручного письма ежегодно отмечается в мире 23 января. Праздник учредили для того, чтобы напомнить об уникальности ручного письма и неповторимости почерка каждого человека.

«Почта России» предложила рязанцам вспомнить о традициях ручного письма и подписать вдохновляющие открытки родным и близким. А рязанские почтовики доставят послания по нужному адресу.

В компании напомнили, что доставка открыток и писем зависит не только от правильности указанного адреса и индекса, но и от того, насколько разборчиво написан адрес на послании.

За декабрь 2021 в Рязанской области было обработано (получено и отправлено) более 1,5 млн почтовых отправлений.

«Гаджеты и интернет, безусловно, существенно облегчают жизнь современных людей, однако, письма тем и хороши, что ценны настроением, индивидуальностью человека и эпохи. Электронные сообщения из-за обилия информации люди порой попросту могут удалить, а телефонный разговор нельзя перечитывать снова и снова. Поэтому мы призываем рязанцев чаще радовать близких и друзей почтовыми приветами», — сказали в «Почте «России».