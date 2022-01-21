В Рязани на улице Новаторов на пешеходном переходе сбили женщину

Женщина переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

В Рязани на улице Новаторов на пешеходном переходе сбили женщину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в пятницу, 21 января, в 10:00. На улице Новаторов около дома № 4 63-летний рязанец на Suzuki SХ4 Нatchback сбил 50-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшую доставили в больницу. Проводится проверка.