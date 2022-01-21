Москвич незаконно откачивал нефть в Рязанской области

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

В Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Московской области 1983 года рождения, который незаконно подключился к магистральному нефтепродуктопроводу. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

3 октября 2021 года подозреваемый незаконно подключился к нефтепродуктопровод направления «Новки-Рязань», принадлежащего АО «Транснефть — Верхняя Волга», находящегося в Клепиковском районе. Нефтепродуктопровод предназначался для транспортировки дизельного топлива.

Мужчина подключился к нему, чтобы украсть нефтепродукт. Действия выявили и пресекли сотрудники управления ФСБ России по Рязанской области и отдела МВД России по Клепиковскому району.