Минфин разрабатывает документ о снижении ипотечной ставки для благонадежных заемщиков

Законопроект могут внести на рассмотрение в Госдуму в феврале 2023 года.

Минфин разрабатывает законопроект о снижении ставки по ипотеке для благонадежных заемщиков. Об этом сообщили « Известия ».

Отмечается, что надежность заемщиков оценят на основании кредитных историй. Доступ к ним предоставят единому институту развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

«Доступ единого института развития в жилищной сфере к кредитным историям в целях проверки их при проведении сделок секьюритизации позволит прежде всего повлиять на снижение расходов на секьюритизацию и повышение скорости проведения таких сделок, а также окажет влияние на повышение качества портфеля ипотечных кредитов», — отметили в министерстве.

Документ могут внести на рассмотрение в Госдуму в феврале 2023 года.