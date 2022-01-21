Любимов поручил подготовиться к любому развитию ситуации по коронавирусу

Губернатор отметил, что ситуация с коронавирусом остается непростой.

Губернатор Николай Любимов поручил подготовиться к любому развитию ситуации по коронавирусу с учетом распространения нового штамма «омикрон». Об этом он заявил на заседании оперштаба, сообщил сайт регионального правительства.

Любимов отметил, что ситуация с коронавирусом остается непростой.

«Необходимо обеспечить готовность региона к любому развитию ситуации по коронавирусу, с учетом угрозы стремительного распространения нового штамма „омикрон“», — отметил губернатор.

Глава региона отметил, что должно быть налажено «четкое взаимодействие между ответственными ведомствами и структурами».

Любимов поручил «максимамльными темпами» вести вакцинацию от коронавируса, обеспечить диагностику коронавируса, в том числе за счет увеличения охвата тестированием и экспресс-тестов, контролировать наличие лекарств, готовность инфраструктуры здравоохранения.

Также губернатор отметил, что необходимо обеспечить «комфортные и безопасные условия» для медперсонала и для пациентов, своевременно реагировать и устранять проблемы.

Глава региона заявил, что нужно продолжать проверки по соблюдению масочного режима в общественных местах и других ограничительных мер, которые действуют в регионе.«Сall-центры, горячие линии, куда могут позвонить люди и получить ответ на свой вопрос, должны работать без нареканий», — добавил Любимов.

Зампред регионального правительства Евгений Беленецкий рассказал о ходе создания постоянного центра вакцинации на территории больницы № 10 в Рязани, его планируют запустить в работу 20 февраля.

Первый зампред регионального правительства Анна Рослякова сообщила о готовности «дорожной карты» по принятию дополнительных мер по недопущению распространения коронавируса.

По ее словам, до окончательного формирования документа уже начали реализовывать большинство мер: закупать экспресс-тесты, проводить рейды в местах массового скопления людей в ежедневном режиме, разрабатывать дополнительные мер поддержки бизнеса, укреплять состав волонтеров, переводить на дистанционный формат работы людей группы риска, усиливать профилактические мероприятия.

Губернатор отметил, что «дорожная карта» должна эффективно реализовываться, особенно в части строгого соблюдения противоэпидемиологических мер в организациях, в том числе региональных органах власти и местного самоуправления.