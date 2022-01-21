Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 22-23 января

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 22-23 января.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В субботу, 22 января в концертном зале рязанской филармонии Борис Щербаков и ансамбль «Рапсодия оркестра имени Осипова» представят моноспектакль по поэтической сказке Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца».

А в воскресенье, 23 января, в филармонии пройдет мюзикл «Нотр Дам де Пари. Ромео и Джульетта», а в рязанском областном музыкальном театре покажут мюзикл «Интрига».

23 января в рязанском театре кукол пройдет спектакль по одноименному произведению Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».