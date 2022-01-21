Иммунолог назвал категорию людей, наиболее защищенных от штамма «омикрон»

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал категорию людей, наиболее защищенных от штамма «омикрон». Об этом написал портал URA.ru

«Тех, кто вакцинировался, мы отнесли к группе иммунных. Но есть в этой когорте вишенка на торте — это люди, которые проходили вакцинацию в ноябре, декабре», — рассказал специалист.

Как отметил ученый, у привитых имеется достаточно мощная защита от штамма «омикрон». Они могут заболеть бессимптомно, это укрепит иммунитет, подчеркнул Болибок.