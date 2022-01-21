\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 21
-6°
Сбт, 22
-5°
Вск, 23
-9°
ЦБ USD 76.44 -0.43 21/01
ЦБ EUR 86.82 -0.31 21/01
Нал. USD 76.22 / 77.45 11:37
Нал. EUR 86.41 / 87.1 11:37
Новости
Публикации
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
14 января 12:08
6 381
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
1
9 529
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
2
12 636
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
27 217
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Иммунолог назвал категорию людей, наиболее защищенных от штамма «омикрон»

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал категорию людей, наиболее защищенных от штамма «омикрон». Об этом написал портал URA.ru

«Тех, кто вакцинировался, мы отнесли к группе иммунных. Но есть в этой когорте вишенка на торте — это люди, которые проходили вакцинацию в ноябре, декабре», — рассказал специалист.

Как отметил ученый, у привитых имеется достаточно мощная защита от штамма «омикрон». Они могут заболеть бессимптомно, это укрепит иммунитет, подчеркнул Болибок.