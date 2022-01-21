Главы администраций районов и городов региона отчитаются перед рязанцами

Отчеты будут транслироваться в прямом эфире в соцсетях и официальных группах муниципалитетов.

В Рязанской области проведут отчеты глав администраций районов и городов региона. Об этом на странице в Instagram сообщила зампред регионального правительства Анна Рослякова.

Отчеты будут транслироваться в прямом эфире в соцсетях и официальных группах муниципалитетов.

«Мои коллеги не только выступят, но и ответят на вопросы жителей», — отметила Рослякова.

Первыми перед жителями региона отчитаются главы Чучковского и Сасовского районов.