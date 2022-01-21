Фестиваль ледовых скульптур может пройти в Рязани в измененном формате на масленицу

Об этом стало известно на круглом столе, посвященным итогам мероприятия.

Фестиваль ледовых скульптур предложили сделать всесезонным. Об этом стало известно на круглом столе, посвященным итогам мероприятия, состоявшемся в четверг, 20 января, пишет сайт мэрии.

Схожее мероприятие может состояться в рамках празднования Масленицы. По мнению участников стола, материалом для скульптур может стать традиционное сено. Отмечается, что зрелищной формой при этом может стать динамическое сожжение фигур.

«Мы бы хотели продолжить проведение фестиваля, и, возможно, сделать его всесезонным», — отметили скульпторы.

Также на круглом столе подвели итоги онлайн-голосования в рамках фестиваля ледовых скульптур. Наибольшее число голосов пользователи отдали за композицию «3 рубля» Владимира и Юрия Мистрюковых. Скульптура посвящена Иосифу Пятунину.

Помимо этого, собравшиеся обсудили организационные вопросы проведения фестиваля. Речь шла о площадке, уборке от снега и наледи, вопросах безопасности, интерактива с участием зрителей.

«Первый фестиваль по откликам рязанцев — удался. Над предложениями будем работать и совершенствоваться», — отметила глава управления культуры Евгения Власова.