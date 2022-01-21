\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 21
-6°
Сбт, 22
-5°
Вск, 23
-9°
ЦБ USD 76.44 -0.43 21/01
ЦБ EUR 86.82 -0.31 21/01
Нал. USD 76.22 / 77.45 11:37
Нал. EUR 86.41 / 87.1 11:37
Новости
Публикации
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
14 января 12:08
6 381
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
1
9 529
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
2
12 636
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
27 217
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Фестиваль ледовых скульптур может пройти в Рязани в измененном формате на масленицу
Об этом стало известно на круглом столе, посвященным итогам мероприятия.

Фестиваль ледовых скульптур предложили сделать всесезонным. Об этом стало известно на круглом столе, посвященным итогам мероприятия, состоявшемся в четверг, 20 января, пишет сайт мэрии.

Схожее мероприятие может состояться в рамках празднования Масленицы. По мнению участников стола, материалом для скульптур может стать традиционное сено. Отмечается, что зрелищной формой при этом может стать динамическое сожжение фигур.

«Мы бы хотели продолжить проведение фестиваля, и, возможно, сделать его всесезонным», — отметили скульпторы.

Также на круглом столе подвели итоги онлайн-голосования в рамках фестиваля ледовых скульптур. Наибольшее число голосов пользователи отдали за композицию «3 рубля» Владимира и Юрия Мистрюковых. Скульптура посвящена Иосифу Пятунину.

Помимо этого, собравшиеся обсудили организационные вопросы проведения фестиваля. Речь шла о площадке, уборке от снега и наледи, вопросах безопасности, интерактива с участием зрителей.

«Первый фестиваль по откликам рязанцев — удался. Над предложениями будем работать и совершенствоваться», — отметила глава управления культуры Евгения Власова.