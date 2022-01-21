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Елена Сорокина осмотрела места, на уборку которых жаловались рязанцы
Она поделилась итогами инспекции на странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр Рязани Елена Сорокина осмотрела места, на уборку которых жаловались горожане. Итогами инспекции она поделилась на странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава горадминистрации осмотрела территорию в районе дома № 38 корпус 1 по улице Затинной. Ее обслуживает УК «Центр». Жители жаловались на то, что сосульки с крыши не убираются. Помимо этого, глыба льда пробила козырек подъезда. Представитель У. К. сообщил Сорокиной, что его восстановят до понедельника.

С жалобами на свисающую наледь и нечищеный проезд у контейнерной площадки обратились жители дома № 2 по улице Тимуровцев. Его обслуживают представители УК «Жилбытсервис». «Проверила — сосульки огромные! Управляющей компании — не дожидаясь беды, сегодня же очистить крышу. Проезд также необходимо повторно пройти трактором», — отметила Сорокина.

Напомнила мэр и о случае, когда машина скорой помощи застряла в проезде в районе дома № 48 корпус 1 по Касимовскому шоссе. Она назвала его «вопиющим».

«Важно делать это регулярно — рядом детские сады, большой поток людей. Нужен постоянный контроль. Здесь та ситуация, когда УК отказывается чистить подъезд к контейнерной площадке, его прочищает город, чтобы не образовывались завалы! Управлению ЖКХ — разобраться и разграничить территорию. Наказать У. К., если будут отказываться выполнять свои обязанности», — написала Сорокина.

Глава горадминистрации поручила сотрудникам УК «Горожанин» провести повторную прочистку проезда и противогололедную обработку в районе дома № 22 по улице Советской армии.

Также Елена Сорокина обратила внимание на участок в районе двора на улице Зубковой, дом № 16 и улице Советской армии, дом № 28/7. По информации мэра, там граничат зоны ответственности УК «Горожанин» и «Жилбытсервис». Она отметила, что территория не прочищена. Также мэр напомнила, что там не смогли две машины скорой помощи. «Руководителям управляющих компаний — составить график уборки этого участка, ни в коем случае не допускать повторения такой ситуации», — сообщила Елена Сорокина.

Мэр понадеялась, что после совещания с управляющими компаниями достигнуто взаимопонимание. «Ответственность всегда по достоинству оценивается жителями. Работал хорошо — большая благодарность, плохо — получи штраф или уходи с этого рынка, дай возможность работать тем, кто пришел с ресурсами, ответственностью и желанием трудиться», — написала глава горадминистрации.