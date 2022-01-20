За сутки в Рязанской области зафиксировали 148 новых случаев COVID-19

Данные на четверг, 20 января, опубликовал федеральный оперштаб.

За сутки в Рязанской области зафиксировали 148 новых случаев COVID-19. Данные на четверг, 20 января, опубликовал федеральный оперштаб.

Всего в регионе за период пандемии выявили 63 435 случаев коронавируса.

За сутки от COVID-19 умерли 15 жителей Рязанской области. Всего число жертв заболевания за период пандемии составило 2 758. Выздоровели за сутки 12 человек. Всего число вылечившихся от COVID-19 в регионе составило 58 252.

В России за сутки выявили 38 850 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 10 899 411.

За сутки выздоровели 22 920 человек, всего с начала пандемии вылечились 9 925 855 человек.

За сутки скончались 698 человек, всего — 323 376.