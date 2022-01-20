«Яндекс» вложит около 700 миллионов в реконструкцию дата-центра в Сасове
О реконструкции рассказал генеральный директор дата-центра Николай Иванов.
«Яндекс» вложит около 700 миллионов на реконструкцию своего дата-центра в Сасове Рязанской области. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщила глава администрации Сасова Евгения Рубцова.
О реконструкции рассказал генеральный директор дата-центра Николай Иванов.
«Руководство компании планирует инвестировать в новый этап развития „Яндекса“ порядка 700 млн рублей», — говорится в сообщении.