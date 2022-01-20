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В Волгограде обнаружили незамерзайку рязанского производства с высоким содержанием метанола
Среди них была незамерзающая жидкость стеклоомывающая «Драйв Комфорт» изготовителя ООО «Пром Снаб», офис которого числится в Рыбном. Однако, по данным портала, в ходе административного разбирательства выяснилось, изготовитель фактически отсутствует по месту регистрации.

В Волгограде обнаружили стеклоомывающие жидкости для автомобилей, содержание метилового спирта в которых многократно превышали допустимый уровень. Об этом в четверг, 20 января, сообщил портал РИАЦ.

Среди них была незамерзающая жидкость стеклоомывающая «Драйв Комфорт» изготовителя ООО «Пром Снаб», офис которого числится в Рыбном. Однако, по данным портала, в ходе административного разбирательства выяснилось, изготовитель фактически отсутствует по месту регистрации.

Помимо незамерзаек рязанского производства, также нашли нарушения в продукции московского изготовителя ООО «ГлавОптТорг» — «Polar Express» «-30º", а также нижегородских «Техноснаба-НН» — «Skylux Auto» 30 °C торговой марки «Stop Ice», «Глобал-НН» — «Марка Б» торговых марок «Red Line» -30° и «Ice Line» -30°C.

Метиловый спирт (метанол) — очень опасное токсическое вещество, по органолептическим свойствам практически неотличимое от этилового спирта, обладает направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз, может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании, раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, и глаз. В случае использования в быту, может оказать негативное воздействие на здоровье человека и привести к летальному исходу.

Смертельная доза метанола при приеме внутрь равна 30 г, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 г. Использование метанола при изготовлении стеклоомывающих жидкостей не допускается.