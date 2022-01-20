В Ульяновске после девяти месяцев комы умерла девочка, сбитая на переходе

Авария произошла 20 апреля 2021 года.

В Ульяновске после девяти месяцев комы умерла девочка, сбитая на пешеходном переходе. Об этом сообщил портал « Улправда ».

Трагедия произошла 20 апреля 2021 года на улице Генерала Мельникова. 12-летняя девочка шла в школу. На пешеходном переходе ее сбил 23-летний водитель Volkswagen Polo. Мужчина не увидел ребенка на дороге из-за припаркованного у «зебры» Nissan.

Ребенка без сознания с множественными переломами и ушибами доставили в детскую областную больницу. В течение двух часов за ее жизнь боролись реанимационная бригада врачей: травматологов, нейрохирургов и анестезиологов-реаниматологов.

С тех пор девочка находилась в коме и не приходила в сознание. По словам ее мамы, с лета ребенок был в полусознании.

«Ее глазки были открыты, она смотрела по сторонам, но взгляд не фиксировался. Осознания, что мы рядом, у Леры не было, это так называемое вегетативное состояние. Мы очень много операций пережили на головной мозг, но врачи не давали никаких прогнозов. И вот сердце дочки не выдержало. Вчера в 9:45 утра дочь умерла…», — сообщила журналистам мать девочки Анастасия Тружникова.

В декабре водителя Volkswagen осудили на полтора года ограничения свободы. Однако приговор еще не вступил в законную силу.