В Татарстане водитель автобуса погиб в ДТП с «КамАЗом»

Водителя госпитализировали, но он скончался. Четырех пассажиров доставили в больницу Чистополя. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

В Новошешминском районе Татарстана в ДТП погиб водитель автобуса. Об этом передает Life со ссылкой на прокуратуру республики.

Рейсовый автобус ехал по маршруту Казань — Черемшан и столкнулся с «КамАЗом» с прицепом в районе поселка Слобода Волчья. В них позже врезались две «легковушки».

Водителя госпитализировали, но он скончался. Четырех пассажиров доставили в больницу Чистополя. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Судя по фотографиям с места ДТП, столкновение было мощным, передняя часть автобуса буквально превратилась в груду металла.

Обстоятельства произошедшего уточняются.