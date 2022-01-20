В Соколовке в пруд свалили грязный снег
Инцидент попал на видео. По словам автора ролика, подобная ситуация возникает не в первый раз.
В Рязани засняли самосвал, который ввез грязный снег в Соколовку и свалил его в местный пруд. Видео опубликовали в соцсети.
«В пруд свозят и вываливают снег с дороги грязной с реагентами. Водоем с утками постоянно, а тут такое», — написал автор ролика.
По его словам, подобная ситуация возникает не в первый раз.
«Порядка в этом городе никогда не будет», — посетовал мужчина.