В Соколовке в пруд свалили грязный снег

Инцидент попал на видео. По словам автора ролика, подобная ситуация возникает не в первый раз.

В Рязани засняли самосвал, который ввез грязный снег в Соколовку и свалил его в местный пруд. Видео опубликовали в соцсети.

«В пруд свозят и вываливают снег с дороги грязной с реагентами. Водоем с утками постоянно, а тут такое», — написал автор ролика.

По его словам, подобная ситуация возникает не в первый раз.

«Порядка в этом городе никогда не будет», — посетовал мужчина.