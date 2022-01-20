В Скопине сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего мужчину со свертками героина

Экипаж Рогвардии обратил внимание на подозрительного мужчину вблизи одного из домов по улице Карла Маркса.

В Скопине задержали 43-летнего мужчину со свертками героина. Об этом в четверг, 20 января, сообщила пресс-служба региональной Росгвардии.

Его заметили во время патрулирования районного центра. Экипаж Рогвардии обратил внимание на подозрительного мужчину вблизи одного из домов по улице Карла Маркса. Скопинца остановили и при проверке документов обнаружили два свертка с белым порошкообразным веществом.

Позже экспертиза показала, что в свертках находился героин общей массой 1,11 грамм.

Мужчину передали в межмуниципальный отдел МВД России «Скопинский».