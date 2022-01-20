В Саратовской области пенсионерка погибла при катании на тюбинге

65-летняя местная жительница вместе со знакомой пришла кататься на открытый участок местности. Они выбрали для катания склон моста с поручнями, о которые при спуске одна из них ударилась головой.

В городе Ртищево Саратовской области пенсионерка погибла при катании на тюбинге. Об этом сообщило издание NR со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

Инцидент произошел вечером 15 января. 65-летняя местная жительница вместе со знакомой пришла кататься на открытый участок местности. Они выбрали для катания склон моста с поручнями, о которые при спуске одна из них ударилась головой.

На место приехала скорая, которая констатировала смерть. Причины установит судебно-медицинская экспертиза. Проводится доследственная проверка.