В Сараевском районе добровольцы потушили загоревшийся бетоновоз

Пожарные, приехавшие на место, констатировали отсутствие огня и задымления. Возгорание потушили два работника стройки.

В Сараевском районе добровольцы потушили загоревшийся бетоновоз. Об этом пишет ИД « Пресса ».

О пожаре сообщили 19 января в сараевсвкую пожарную часть. Бетономешалка загорелась на строящейся свиноводческой площадке ООО «Вердазернопродукт».

Пожарные, приехавшие на место, констатировали отсутствие огня и задымления. Возгорание потушили два работника стройки.

Оказалось, что кабина почти полностью выгорела внутри. Огонь удалось остановить благодаря действиям добровольцев. Причины возгорания и ущерб устанавливают.