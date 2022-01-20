В Рязанском районе задержали 28-летнего закладчика

У мужчины изъяли 23 грамма мефедрона и один грамм марихуаны, а также приспособление для употребления наркотиков.

В Рязанском районе полицейские задержали 28-летнего закладчика. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчину задержали во время оперативно-розыскных мероприятий в селе Поляны. При личном досмотре у него нашли и изъяли 23 грамма мефедрона, один грамм марихуаны, а также приспособление для употребления веществ.

По данным полицейских, синтетические наркотики предназначались для бесконтактного сбыта в Рязани и Рязанском районе. Оперативники занимались пресечением преступной деятельности интернет-магазина. В нем мужчина являлся закладчиком. Рязанца задержали, когда он находился на маршруте размещения наркотиков в тайники.

На него завели уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере). Проводится расследование.