В Рязанской области в пятницу ожидаются метель и гололедица
Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
В Рязанской области в пятницу, 21 января, ожидаются метель и гололедица. Прогноз опубликовало региональное ГУ МЧС.
По данным ведомства, в области будет облачно. Ночью с прояснениями. Также ожидается небольшой снег.
Днем в регионе пройдет снег, местами сильный. Ожидаются метель и снежные заносы, гололедица.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/c. Местами порывы достигнут скорости 17 м/c.
Ожидаемая температура воздуха по региону ночью — −13…−8 градусов, днем — −9…−4 градуса.