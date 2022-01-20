В Рязанской области искусственный интеллект внедрили в работу в ковид-госпитале

Речь идет о пилотном проекте, способном распознать речь пациентов. Программа ведет голосовую коммуникацию, распознает настроение и адаптирована к работе с пожилыми людьми. Также искусственный интеллект мониторит состояние пациентов с помощью мессенджеров.

В Рязанской области в работу крупнейшего в регионе ковид-госпиталя внедрили искусственный интеллект. Об этом в четверг, 20 января, сообщило областное правительство.

Речь идет о пилотном проекте, способном распознать речь пациентов. Программа ведет голосовую коммуникацию, распознает настроение и адаптирована к работе с пожилыми людьми. Также искусственный интеллект мониторит состояние пациентов с помощью мессенджеров.

«Для сокращения времени ожидания и автоматизации работы в областной клинической больнице организовали пилотный проект по использованию системы распознавания речи», — говорится в сообщении.

В областном правительстве сообщили, что такая система позволит сократить время ожидания пациентов.